Elvis Presley | nuova teoria sul decesso | “Non è morto per abuso di droghe”

Elvis Presley, un medico rivela: "Ecco la causa della morte"

Elvis Presley morì nel 1977 a soli 42 anni e adesso, a distanza di 86 anni, un medico ha detto di conoscere la verità sulla causa del decesso.Quando il corpo senza vita del Re del Rock venne ritrovato ...

La morte di Elvis Presley rimane tutt'oggi un mistero per la maggior parte del mondo: nuova teoria sulla causa del decesso.Elvis Presley morì nel 1977 a soli 42 anni e adesso, a distanza di 86 anni, un medico ha detto di conoscere la verità sulla causa del decesso.Quando il corpo senza vita del Re del Rock venne ritrovato ...