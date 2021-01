"... e poi entri nel mio partito". Conte, proposta indecente di un premier allo sbaraglio: pronto a tutto per la poltrona (Di venerdì 15 gennaio 2021) pronto a tutto per tenersi la poltrona, Giuseppe Conte, il quale come è noto non ha alcuna intenzione di dimettersi e tenterà la sfida in aula a caccia dei cosiddetti responsabili, con buona pace dei dubbi di Sergio Mattarella circa questa scelta. "Sarete i costruttori", ha spiegato il premier a più di un senatore. Già, "costruttori" e non più "responsabili". Un termine, "costruttori", subito battezzato da Marco Travaglio, che sul Fatto Quotidiano, gazzettino di Conte, già parla di "costruttori", appunto (e, probabilmente, quel termine è stato suggerito al premier proprio da Travaglio). Ma la novità è un'altra. Ed è quella di cui dà conto il Corriere della Sera: Conte, per convincere i senatori ancora titubanti a cambiare casacca, non solo cambia ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021)per tenersi la, Giuseppe, il quale come è noto non ha alcuna intenzione di dimettersi e tenterà la sfida in aula a caccia dei cosiddetti responsabili, con buona pace dei dubbi di Sergio Mattarella circa questa scelta. "Sarete i costruttori", ha spiegato ila più di un senatore. Già, "costruttori" e non più "responsabili". Un termine, "costruttori", subito battezzato da Marco Travaglio, che sul Fatto Quotidiano, gazzettino di, già parla di "costruttori", appunto (e, probabilmente, quel termine è stato suggerito alproprio da Travaglio). Ma la novità è un'altra. Ed è quella di cui dà conto il Corriere della Sera:, per convincere i senatori ancora titubanti a cambiare casacca, non solo cambia ...

Ultime Notizie dalla rete : poi entri LeBron tira dall’arco e poi si gira verso la panchina: già sa che la tripla sta per entrare Sportando Sorrento, balena arenata al Porto di Marina Piccola video

Singolare quanto avvenuto nel porto di Marina Piccola dove una balena, avvicinatasi troppo alla riva, si è arenata non riuscendo a riprendere il largo. La balena é poi scomparsa alla vista inabissando ...

Presidenza Aia/ L’ex arbitro Trentalange sfida Nicchi: “Il futuro è di chi condivide”

Presidenza AIA, l'ex arbitro Alfredo Trentalange si candida ufficialmente: sfiderà il presidente uscente Marcello Nicchi. Il 14 febbraio il voto.

