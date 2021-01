Dpcm 16 gennaio | le nuove regole e il testo

(Di sabato 16 gennaio 2021) Gabriella Lax - Aumentano i contagi e l’Italia che torna divisa in zone. Divieto di spostamenti tra le Regioni e ancora stop a palestre, piscine e riapertura degli impianti sciistici.

Per uscire dal tunnel serve un nuovo lockdown assieme una rapida ed efficace campagna di vaccinazioni. Il parere è di Goffredo Angioni, responsabile del reparto Malattie infettive al Santissima Trinit ...Il presidente del LND Campania Carmine Zigarelli giovedì 21 gennaio incontrerà in videocall i presidenti ... servirà per confrontarsi sulle disposizioni dell’ultimo Dpcm. Nei giorni a seguire si ...