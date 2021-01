Diritti TV, Sky e Mediaset a un passo dall’attribuzione della Champions 2021-24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si avvicina sempre di più l’ipotesi spezzatino per i Diritti televisivi della Champions League dal 2021 al 2024. Gli appassati del massimo torneo continentale dovranno infatti dividersi tra Prime Video, Mediaset e Sky per vedere tutti i match della competizione. Se a dicembre la piattaforma in straming di Amazon, ovvero Prime Video, si è aggiudicata per la prima volta nella storia alcune partite della Champions (le 16 migliori dei turni del mercoledì sera), ora Mediaset e Sky sarebbero a un passo dall’aggiudicazione dei pacchetti più consistenti. Sky avrà i Diritti a pagamento su tutti gli altri match, al netto di quelli Prime, per un totale di 121 partite annue, mentre ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si avvicina sempre di più l’ipotesi spezzatino per itelevisiviLeague dalal 2024. Gli appassati del massimo torneo continentale dovranno infatti dividersi tra Prime Video,e Sky per vedere tutti i matchcompetizione. Se a dicembre la piattaforma in straming di Amazon, ovvero Prime Video, si è aggiudicata per la prima volta nella storia alcune partite(le 16 migliori dei turni del mercoledì sera), orae Sky sarebbero a undall’aggiudicazione dei pacchetti più consistenti. Sky avrà ia pagamento su tutti gli altri match, al netto di quelli Prime, per un totale di 121 partite annue, mentre ...

