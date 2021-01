Diletta Leotta baciata dal sole, su Instagram non se ne fanno scappare una: “Pensando al turco…” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nuovo post su Instagram per la sempre bellissima Diletta Leotta. Post in cui la bella conduttrice catanese viene baciata dal sole ed è lei stessa a sottolineare il piacere di essere riscaldati da qualche raggio della stella più luminosa del nostro sistema, anche in inverno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diletta Leotta (@DilettaLeotta) Come sempre, il post porta orde di spiritosoni a scatenarsi con battute più o meno esplicite, più o meno raffinate. Ma c’è anche chi apprezza il lato umano della Leotta (“Il tuo sorrido dice tutto sei una donna con un gran carattere testa alta sempre ”) e chi non si lascia ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nuovo post super la sempre bellissima. Post in cui la bella conduttrice catanese vienedaled è lei stessa a sottolineare il piacere di essere riscaldati da qualche raggio della stella più luminosa del nostro sistema, anche in inverno. Visualizza questo post suUn post condiviso da(@) Come sempre, il post porta orde di spiritosoni a scatenarsi con battute più o meno esplicite, più o meno raffinate. Ma c’è anche chi apprezza il lato umano della(“Il tuo sorrido dice tutto sei una donna con un gran carattere testa alta sempre ”) e chi non si lascia ...

