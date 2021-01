Da domani in vigore il nuovo Dpcm: mezza Italia in arancione, Regioni chiuse un mese (Di venerdì 15 gennaio 2021) Rischio fascia rossa per Lombardia e Sicilia. Divieto di spostarsi tra Regioni fino al 15 febbraio. Confermato il coprifuoco dalle 22 fino alle 5 di mattina e il divieto all'asporto dalle 18 Leggi su tg.la7 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Rischio fascia rossa per Lombardia e Sicilia. Divieto di spostarsi trafino al 15 febbraio. Confermato il coprifuoco dalle 22 fino alle 5 di mattina e il divieto all'asporto dalle 18

