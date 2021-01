Cyberpunk 2077 pubblicizzato illegalmente in Brasile con un murale gigantesco: CDPR riceve una multa di $75.000 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Cyberpunk 2077 è apparso su innumerevoli copertine da quando è diventato disponibile. Dall'uscita CD Projekt RED ha assaporato il successo del lancio ma anche il profondo fallimento, dato che il gioco è stato (ed è) oggetto di innumerevoli discussioni per i suoi molti problemi tecnici che hanno portato a ben 5 azioni legali contro la compagnia polacca. A questo, possiamo aggiungere un altro caso abbastanza eclatante: una multa per pubblicità illegale a San Paolo, in Brasile. Come riportato dal media locale Start, a quanto pare sarebbe stato firmato un accordo della durata di due anni in cui i responsabili del murale potevano realizzarlo e disfarlo a piacimento durante questo periodo di tempo . Tuttavia, la città di San Paolo ha inflitto una multa di 75mila dollari a ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 15 gennaio 2021)è apparso su innumerevoli copertine da quando è diventato disponibile. Dall'uscita CD Projekt RED ha assaporato il successo del lancio ma anche il profondo fallimento, dato che il gioco è stato (ed è) oggetto di innumerevoli discussioni per i suoi molti problemi tecnici che hanno portato a ben 5 azioni legali contro la compagnia polacca. A questo, possiamo aggiungere un altro caso abbastanza eclatante: unaper pubblicità illegale a San Paolo, in. Come riportato dal media locale Start, a quanto pare sarebbe stato firmato un accordo della durata di due anni in cui i responsabili delpotevano realizzarlo e disfarlo a piacimento durante questo periodo di tempo . Tuttavia, la città di San Paolo ha inflitto unadi 75mila dollari a ...

