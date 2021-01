Ciclocross, Mondiali 2021: annullate le gare juniores a causa della pandemia (Di venerdì 15 gennaio 2021) I Campionati del Mondo di Ciclocross si terranno tra due settimane a Ostenda, in Belgio, ma le uniche prove che si svolgeranno durante la rassegna iridata sono quelle dedicate a professionisti e U23. E’ arrivato da poco, infatti, un comunicato ufficiale dell’UCI che annuncia l’annullamento delle gare juniores. Una decisione che era nell’aria dato che, da novembre in poi, a causa del protocollo anti-Covid vigente in Belgio, tutte le competizioni dedicate alla categoria di cui sopra erano state cancellate. La notizia, chiaramente, non è stata presa bene da diversi tra i ragazzi più quotati della categoria, i quali, sostanzialmente, hanno perso l’annata. Ciò che infastidisce i più, però, non è tanto il non correre in sé, quanto le modalità con cui è stata comunicata loro la cancellazione delle prove ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) I Campionati del Mondo disi terranno tra due settimane a Ostenda, in Belgio, ma le uniche prove che si svolgeranno durante la rassegna iridata sono quelle dedicate a professionisti e U23. E’ arrivato da poco, infatti, un comunicato ufficiale dell’UCI che annuncia l’annullamento delle. Una decisione che era nell’aria dato che, da novembre in poi, adel protocollo anti-Covid vigente in Belgio, tutte le competizioni dedicate alla categoria di cui sopra erano state cancellate. La notizia, chiaramente, non è stata presa bene da diversi tra i ragazzi più quotaticategoria, i quali, sostanzialmente, hanno perso l’annata. Ciò che infastidisce i più, però, non è tanto il non correre in sé, quanto le modalità con cui è stata comunicata loro la cancellazione delle prove ...

I Campionati del Mondo di ciclocross si terranno tra due settimane a Ostenda, in Belgio, ma le uniche prove che si svolgeranno durante la rassegna iridata sono quelle dedicate a professionisti e U23.

