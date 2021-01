Caso Cucchi, processo d’appello: chiesti 13 anni per i due carabinieri di Bernardo e d’Alessandro (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Procuratore Generale di Roma Roberto Cavallone ha chiesto la conferma di due condanne nell’ambito del processo d’appello per l’omicidio preterintenzionale di Stefano Cucchi. 13 anni di reclusione per i due carabinieri accusati del pestaggio del 31enne, Alessio Di Bernardo e Raffaele d’Alessandro. Per il maresciallo Roberto Mandolini, l’allora comandante della Stazione Appia, il Procuratore Generale ha chiesto di confermare la condanna per falso. Cavallone ha poi chiesto piena assoluzione per Francesco Tedesco, il militare che con le sue dichiarazioni ha fatto luce su quanto avvenuto nella caserma Casilina la notte dell’arresto. In primo grado la Corte d’Assise di Roma aveva condannato a 12 anni di carcere per omicidio preterintenzionale i ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Procuratore Generale di Roma Roberto Cavallone ha chiesto la conferma di due condanne nell’ambito delper l’omicidio preterintenzionale di Stefano. 13di reclusione per i dueaccusati del pestaggio del 31enne, Alessio Die Raffaele. Per il maresciallo Roberto Mandolini, l’allora comandante della Stazione Appia, il Procuratore Generale ha chiesto di confermare la condanna per falso. Cavallone ha poi chiesto piena assoluzione per Francesco Tedesco, il militare che con le sue dichiarazioni ha fatto luce su quanto avvenuto nella caserma Casilina la notte dell’arresto. In primo grado la Corte d’Assise di Roma aveva condannato a 12di carcere per omicidio preterintenzionale i ...

