Carrefour, per ministro francese Le Maire no all’acquisizione “è chiaro e definitivo” (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il ministro delle finanze Bruno Le Maire ha confermato la ferma opposizione del governo francese all‘acquisizione di Carrefour da parte della società canadese Alimentation Couche-Tard. A seguito della notizia, il Colosso della grande distribuzione registra una flessione del 4,65%, scambiando a 16,39. “La sicurezza alimentare è strategica per il nostro paese, ecco perché non vendiamo una grande catena francese”, ha detto Le Maire a BFM TV. “La mia risposta è estremamente chiara: non siamo favorevoli all’accordo. Il no è educato ma è un no chiaro e definitivo“, ha aggiunto. Il no secco di Le Maire arriva soltanto il giorno dopo a quello già espresso da Elisabeth Borne, ministra del Lavoro ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ildelle finanze Bruno Leha confermato la ferma opposizione del governoall‘acquisizione dida parte della società canadese Alimentation Couche-Tard. A seguito della notizia, il Colosso della grande distribuzione registra una flessione del 4,65%, scambiando a 16,39. “La sicurezza alimentare è strategica per il nostro paese, ecco perché non vendiamo una grande catena”, ha detto Lea BFM TV. “La mia risposta è estremamente chiara: non siamo favorevoli all’accordo. Il no è educato ma è un no“, ha aggiunto. Il no secco di Learriva soltanto il giorno dopo a quello già espresso da Elisabeth Borne, ministra del Lavoro ...

