Anche Murray positivo Australian Open in forte dubbio per lui (Di venerdì 15 gennaio 2021) La partecipazione agli Australian Open di Andy Murray, ex numero uno al mondo, è in forte dubbio dopo che il campione scozzese è risultato positivo al coronavirus. Murray, 33 anni, sarebbe dovuto ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) La partecipazione aglidi Andy, ex numero uno al mondo, è indopo che il campione scozzese è risultatoal coronavirus., 33 anni, sarebbe dovuto ...

oktennis : Madison Keys è risultata positiva al Covid-19 e si trova in isolamento a casa sua negli USA. Anche lei come Murray… - FiorinoLuca : RT @LorenzoAndreol4: Dopo Andy #Murray, brutte notizie anche per Madison #Keys - LorenzoAndreol4 : Dopo Andy #Murray, brutte notizie anche per Madison #Keys - lory_pasquali : Nel finale di partita vs i Nets si vede perché Barton è di troppo a Denver. In questa azione Jokic e Murray cercano… - fmazzoni7 : @DarkLadyMouse Ricomincio da capo nella versione con bill Murray ma ce ne è anche un altra versione -