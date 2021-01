8 anni di intensa e prestigiosa attività per Verbumlanidart

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 15 gennaio 2021) L’Associazione culturale salentina si accinge a promuovere l’8^ edizione del Premio “Città del Galateo” LECCE – L’Associazione culturale internazionale VerbumladiArt APS, compie otto. Nasce nel 2013 per volontà e desiderio della poetessa Regina Resta, allora conduttrice della rubrica Verbumlandia sulla webtv locale Mybox di Michele Mariano, in tutti questiha realizzato una rete di iniziative culturali e di interesse attraverso incontri, convegni, rassegne, reading, spettacoli, presentazioni di autori, performance di artisti, cinema, mostre, concorsi e quant’altro con la connotazione di iniziative di interesse culturale. La cultura, l’arte e l’informazione sono la scelta sicura e strategica del futuro per un Paese sempre più consapevole della propria storia, della propria identità e della capacità di promuovere creatività e innovazione, ...