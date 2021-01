Tramvia a Pisa Sindaco Conti | progetto che rivoluzionerà la città

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 14 gennaio 2021) È stata consegnata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la istanza con ilper il collegamentorio tra viale Gramsci e l’ospedale di Cisanello per la richiesta di accesso allo speciale Fondo per interventi nel settore del trasporto rapido di massa ad impianti fissi. Ilprevede un investimento di 125 milioni di euro. Si tratta dell’intera documentazione con ildella, presentata dal Comune die dalla municipalizzatamo . Nel corso del 2020 la scadenza per la presentazione delle domande era slittata varie volte. «Si tratta di unchela, proiettandola tra leeuropee dotate di una mobilità moderna e attenta ...