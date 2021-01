Stanotte Real Madrid-Athletic Bilbao (Semifinale Supercopa): formazioni, quote, pronostici. Esame importante per Zidane (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nella passata stagione, uno dei momenti di svolta dell’anno per il Madrid fu la Supercopa: i Blancos infatti vinsero il trofeo, dopo aver battuto nettamente il Valencia in Semifinale e avendo ragione dell’Atletico ai rigori in finale. Probabilmente fu lì che le Merengues gettarono le basi per vincere la Liga qualche mese dopo; così ora InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nella passata stagione, uno dei momenti di svolta dell’anno per ilfu la: i Blancos infatti vinsero il trofeo, dopo aver battuto nettamente il Valencia ine avendo ragione dell’Atletico ai rigori in finale. Probabilmente fu lì che le Merengues gettarono le basi per vincere la Liga qualche mese dopo; così ora InfoBetting: Scommesse Sportive e

NoahFlynn_Real : @NalaFlynnGall per stanotte ti metto un’altra coperta - deyana004 : RT @17itiswhatitis_: Jeff, Olivia, le Antis, la Sony e Muccabene che stanotte hanno fatto come Emily. Godo come quando ho visto la faccia… - Robertaguglieri : RT @17itiswhatitis_: Jeff, Olivia, le Antis, la Sony e Muccabene che stanotte hanno fatto come Emily. Godo come quando ho visto la faccia… - viva_la_patata : RT @17itiswhatitis_: Jeff, Olivia, le Antis, la Sony e Muccabene che stanotte hanno fatto come Emily. Godo come quando ho visto la faccia… - meriloveshazza : RT @17itiswhatitis_: Jeff, Olivia, le Antis, la Sony e Muccabene che stanotte hanno fatto come Emily. Godo come quando ho visto la faccia… -

Ultime Notizie dalla rete : Stanotte Real Stanotte Real Sociedad-Barcellona Semifinale Supercopa | formazioni | quote | pronostici Messi in forte dubbio Zazoom Blog