Simone Inzaghi “Roma ottima squadra | ma noi non siamo da meno”

Roma (ITALPRESS) – "La Roma la conosciamo, è un'ottima squadra che sta facendo bene con un ottimo allenatore che stimo molto ma penso che la Lazio non sia da meno. Sappiamo quello che rappresenta il derby a Roma, per noi è una partita importantissima perchè dobbiamo dare seguito alle due vittorie fatte. Dovremo avere corsa, aggressività, determinazione, sapendo che in partite come queste non dobbiamo commettere errori". Così Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste, in conferenza stampa mette in guardia i suoi in vista del derby. "A livello motivazionale una vittoria sarebbe importantissima, in questo momento ragioniamo partita dopo partita. Abbiamo un pò di ritardo in classifica, sappiamo che tipo di partita andiamo a fare e non ci è ancora capitato di ...

Il tecnico della Lazio sul giocatore bosniaco: "Siamo tutti contenti del suo ritorno, è il capitano. Ha sofferto tantissimo, adesso sta molto meglio" ...

Un crocevia di nome derby. Mai come questa volta l’esito della stracittadina potrà far volare o far precipitare una delle due. Per la Lazio potrebbe essere l’occasione giusta ...

Un crocevia di nome derby. Mai come questa volta l'esito della stracittadina potrà far volare o far precipitare una delle due. Per la Lazio potrebbe essere l'occasione giusta ...