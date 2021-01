Silvio Berlusconi ricoverato d’urgenza in ospedale

Leggi su chenews

(Di giovedì 14 gennaio 2021) L’ex Presidente del Consiglio per alcune complicazioni.(Facebook), ex Presidente del Consiglio italiano è statopresso Centro cardio toracico del Principato di Monaco, per alcune complicazioni di natura cardiaca. L’imprenditore, che in questo momento risiede in Francia, ha visto aggravarsi le sue condizioni di salute, per le quali si è reso necessario il ricovero in, dal quale potrà ricevere tutte le cure del caso in totale comodità e senza sforzarsi più di tanto. “Lunedì – ha spiegato il professor Zangrillo, medico di fiducia di– sono andatodove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento e ...