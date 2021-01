Sassuolo-Spal, le formazioni ufficiali (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Sassuolo si tuffa in Coppa Italia, affrontando, negli ottavi di finale, la Spal. La vincente sfiderà la Juventus ai quarti di finale. Queste le formazioni ufficiali: Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; Obiang, Djuricic, Maxime Lopez; Oddei, Raspadori, Boga. All. De Zerbi. Spal (3-4-2-1): Berisha; Vicari, Dickman, Brignola; D’Alessandro, Spaltro, Murgia, Missiroli, Sernicola; Di Francesco, Floccari. All. Marino. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilsi tuffa in Coppa Italia, affrontando, negli ottavi di finale, la. La vincente sfiderà la Juventus ai quarti di finale. Queste le(4-3-3): Pegolo; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; Obiang, Djuricic, Maxime Lopez; Oddei, Raspadori, Boga. All. De Zerbi.(3-4-2-1): Berisha; Vicari, Dickman, Brignola; D’Alessandro,tro, Murgia, Missiroli, Sernicola; Di Francesco, Floccari. All. Marino. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

