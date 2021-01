“Renzi voleva la testa di Casalino, magari rinucinando a far dimettere le ministre” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ormai dopo che Italia Viva si è ritirata dal governo è solo letteratura ma continua la saga dei retroscena su Renzi e Casalino. Dopo il virgolettato smentito su Renzi asfaltato riportato da Giovanna Vitale e dopo che Mario Ajello ha spiegato che Renzi avrebbe bloccato Casalino sul telefono oggi è Filippo Ceccarelli su Repubblica a raccontare un nuovo particolare della storia. Forse oggi non saremmo qui a parlare di crisi se il portavoce di Giuseppe Conte non fosse più al suo posto. Secondo l’indiscrezione infatti Renzi, forse, non avrebbe fatto dimettere le sue ministre: Di un solo personaggio finora il premier si è veramente fidato. Portavoce, spin doctor, amico: Rocco Casalino, che secondo il Giornale egli chiama scherzosamente ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ormai dopo che Italia Viva si è ritirata dal governo è solo letteratura ma continua la saga dei retroscena su. Dopo il virgolettato smentito suasfaltato riportato da Giovanna Vitale e dopo che Mario Ajello ha spiegato cheavrebbe bloccatosul telefono oggi è Filippo Ceccarelli su Repubblica a raccontare un nuovo particolare della storia. Forse oggi non saremmo qui a parlare di crisi se il portavoce di Giuseppe Conte non fosse più al suo posto. Secondo l’indiscrezione infatti, forse, non avrebbe fattole sue: Di un solo personaggio finora il premier si è veramente fidato. Portavoce, spin doctor, amico: Rocco, che secondo il Giornale egli chiama scherzosamente ...

