Quale 2021 per Francesco?

(Di giovedì 14 gennaio 2021) di Vittorino Merinas Non è pensabile cheabbia svoltato l’angolo del 2020 esecrandolo per le mareggiate che gli si sono rovesciate addosso sia come capo dell’istituzione ecclesiastica che come pastore della collettività umana ai cui problemi e sventure non si è mai sottratto per quella fraternità e solidarietà che è l’anima del vangelo, da lui celebrate nell’enciclica Fratelli tutti. Fisico mai domo pur se acciaccato, animo temprato dalle molteplici esperienze e prove disseminate nella sua vita di sacerdote e di religioso gesuita, la serenità con la, come rivelò, accolse la sua elezione alla cattedra di Pietro, non l’ha abbandonato nei sette anni di pontificato, preparato com’era ad accoglierne soddisfazioni e pene dalla lettura, nei 19 mesi trascorsi in quasi esilio a Cordoba, dei 37 volumi della Storia dei papi di Lugwig ...