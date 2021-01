Puglia, maltempo: allerta vento, codice giallo dal barese al Salento Protezione civile, previsioni meteo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per ventiquattro ore. Si fa riferimento a “venti: da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali, specie sui versanti ionici.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta vento, codice giallo dal barese al Salento <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 per ventiquattro ore. Si fa riferimento a “venti: da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali, specie sui versanti ionici.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articolodalal proviene da Noi Notizie..

OstuniNews : Maltempo e temporali, Coldiretti Puglia: intervenire contro lo spreco d'acqua - - NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta vento, codice giallo per il Salento (immagine: fonte protezione civile della Pug… - VideoAndria : #andria: Maltempo in Puglia: campi distrutti e le reti colabrodo non aiutano a - Unomattina : RT @RaiNews: Allerta gialla in 7 regioni. Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Molise, Puglia e Umbria. Si prevedono pioggia e ne… - Frances47226166 : RT @ElioLannutti: Maltempo: nevica intorno a Firenze, frane in Puglia e Irpina. Allerta in 10 regioni -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia maltempo Puglia, maltempo: allerta vento, codice giallo dal barese al Salento Noi Notizie Puglia, maltempo: allerta vento, codice giallo dal barese al Salento Protezione civile, previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per ventiquattro ore. Si fa riferimento a “venti: da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali, spec ...

Meteo, le previsioni di giovedì 14 gennaio: dalla Russia il vento che gela (di notte) l’Italia

Venti dai Balcani e neve forte sui confini alpini e nelle zone limitrofe. Cielo coperto e piogge sulle coste tirreniche. Dall’Abruzzo al Molise, Puglia e Sicilia ...

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per ventiquattro ore. Si fa riferimento a “venti: da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali, spec ...Venti dai Balcani e neve forte sui confini alpini e nelle zone limitrofe. Cielo coperto e piogge sulle coste tirreniche. Dall’Abruzzo al Molise, Puglia e Sicilia ...