Nicole Kidman con le sue figlie: in un video inedito mostra la gioia di essere mamma (Di giovedì 14 gennaio 2021) mamma Nicole. Che ride. Che pettina i capelli. Che corre insieme alle sue due figlie più piccole. In un video inedito postato su Instagram che potete vedere qui sopra. È così che Nicole Kidman descrive il suo essere madre. Facendoci entrare – in punta di piedi e in via del tutto eccezionale – in quella ... Amica. Leggi su amica (Di giovedì 14 gennaio 2021). Che ride. Che pettina i capelli. Che corre insieme alle sue duepiù piccole. In unpostato su Instagram che potete vedere qui sopra. È così chedescrive il suomadre. Facendoci entrare – in punta di piedi e in via del tutto eccezionale – in quella ... Amica.

GarboeK : Con tutto il rispetto per Luca Ward e gli altri doppiatori, guardate #TheUndoing in lingua originale. Un Hugh Grant… - JMayLAX : @dsgolson Nicole Kidman in a duel role. - ValentinaSturni : RT @sempreciro: E poi c'è lei, Matilda De Angelis, che a soli 25 anni da Bologna va negli Stati Uniti e nella stessa serie, #TheUndoing, si… - _vi_di : @errebiii_ Ho vissuto in un perenne stato di ansia anche se finale meh Concordo Nicole Kidman una dea però ha esagerato col botox ?? - bookswhisper9 : RT @hometownglvry: Scusate ma siamo pazzeschi e abbiamo anche Gillian Anderson e Nicole Kidman tra noi -