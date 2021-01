(Di giovedì 14 gennaio 2021) PARIGI (Francia) - Poche oreaver vinto la Supercoppa di Francia contro il Marsiglia per 2-1,, autore di un gol su rigore, ha celebrato anche la vittoria in semifinale di Coppa ...

sportli26181512 : Neymar-Paredes, siparietto social dopo Santos-Boca: 'Mi devi una cena': Dopo aver vinto la Supercoppa di Francia, s… - sportli26181512 : Neymar festeggia la vittoria del Santos sul Boca. E la scommessa contro Paredes: Neymar festeggia la vittoria del S… - PsgLatam : Chupala Leandro Paredes kajjsjsja - Neymar ???????? - EvertonVieiraaa : Neymar gastando o leo paredes pelo story hahhahahahaaha - JuacoFernandez2 : vean la historia d neymar a paredes jajajsjsjsjajajajsj -

Ultime Notizie dalla rete : Neymar Paredes

Dopo il trionfo nella Supercoppa di Francia il brasiliano, che ha celebrato il trionfo della sua ex squadra, è stato protagonista di un siparietto social con l'argentino tifoso degli Xeneizes ...Segna Icardi, raddoppia Neymar e accorcia Payet. Tra Psg e Marsiglia finisce 2-1 ed è la squadra di Mauricio Pochettino a vincere la Supercoppa di Francia per l’ottava volta di fila (la decima in tota ...