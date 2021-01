La Lazio ritrova Lulic: inserito nella lista di Serie A (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un ritorno importante, quasi simbolico a ridosso di una partita tesa e sentita come quella del derby capitolino. La Lazio ritrova Senad Lulic. Il club biancoceleste ha comunicato infatti il pieno recupero del suo capitano, e il cambio dell’elenco dei calciatori “Over 22” utilizzabili nelle competizioni Lega Serie A. Il bosniaco prende così il posto di Djavan Anderson. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official ssLazio) Foto: zimbo.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un ritorno importante, quasi simbolico a ridosso di una partita tesa e sentita come quella del derby capitolino. LaSenad. Il club biancoceleste ha comunicato infatti il pieno recupero del suo capitano, e il cambio dell’elenco dei calciatori “Over 22” utilizzabili nelle competizioni LegaA. Il bosniaco prende così il posto di Djavan Anderson. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S.(@official ss) Foto: zimbo.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Lulic è tornato. Dopo quasi un anno di inattività causa infortunio alla caviglia, Il capitano della Lazio è stato inserito nella lista degli over 22 per il campionato e ...

Venerdì 15 gennaio alle 20:45, a quasi un anno di distanza, torna il derby della Capitale nell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A. Questa rubrica di Vocegiallorossa.it ...

Lulic è tornato. Dopo quasi un anno di inattività causa infortunio alla caviglia, Il capitano della Lazio è stato inserito nella lista degli over 22 per il campionato e ...Venerdì 15 gennaio alle 20:45, a quasi un anno di distanza, torna il derby della Capitale nell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A. Questa rubrica di Vocegiallorossa.it ...