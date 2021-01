La KTM resta in MotoGP fino al 2026 (Di giovedì 14 gennaio 2021) La KTM ha deciso che resterà in MotoGP fino al 2026. La casa di Mattinghofen ha annunciato il rinnovo del contratto con la Dorna per i successivi cinque anni. “Sono estremamente soddisfatto di questo accordo“, ha dichiarato il direttore sportivo di KTM, Pit Beirer. “Voglio ringraziare Dorna e Carmelo Ezpeleta, per darci la possibilità di continuare questa nostra avventura in modo estremamente professionale, dopo averci accompagnato alla grande in questi quattro anni. Dopo poche stagioni siamo riusciti a far poggiare il nostro progetto su solide basi: è positivo poter continuare in MotoGP fino al 2026“. La soddisfazione è condivisa anche dal CEO di Dorna, Carmelo Ezpeleta. “Non è solo una buona notizia per il campionato ma anche per il nostro sport“, ha affermato il manager spagnolo. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 14 gennaio 2021) La KTM ha deciso che resterà inal. La casa di Mattinghofen ha annunciato il rinnovo del contratto con la Dorna per i successivi cinque anni. “Sono estremamente soddisfatto di questo accordo“, ha dichiarato il direttore sportivo di KTM, Pit Beirer. “Voglio ringraziare Dorna e Carmelo Ezpeleta, per darci la possibilità di continuare questa nostra avventura in modo estremamente professionale, dopo averci accompagnato alla grande in questi quattro anni. Dopo poche stagioni siamo riusciti a far poggiare il nostro progetto su solide basi: è positivo poter continuare inal“. La soddisfazione è condivisa anche dal CEO di Dorna, Carmelo Ezpeleta. “Non è solo una buona notizia per il campionato ma anche per il nostro sport“, ha affermato il manager spagnolo. ...

