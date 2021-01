Juventus, Paratici aveva l’accordo con Suarez: 10 milioni per due anni (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Juventus aveva trovato un accordo con Luis Suarez. Lo ha affermato il Chief Football Officer Fabio Paratici nel corso del suo interrogatorio Secondo quanto riferito da Gazzetta, la Juventus aveva trovato un accordo con Luis Suarez sulla base di un biennale da 7,5 milioni di euro che grazie a bonus avrebbe permesso all’attaccante uruguaiano di guadagnare circa 10 milioni annui. E’ quanto ha affermato il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici nel corso dell’interrogatorio reso al PM di Perugia Raffaele Cantone lo scorso 11 novembre. Nello specifico, l’accordo sarebbe stato raggiunto il 30 agosto e da quel momento in poi si sarebbe messa in moto la macchina che avrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Latrovato un accordo con Luis. Lo ha affermato il Chief Football Officer Fabionel corso del suo interrogatorio Secondo quanto riferito da Gazzetta, latrovato un accordo con Luissulla base di un biennale da 7,5di euro che grazie a bonus avrebbe permesso all’attaccante uruguaiano di guadagnare circa 10annui. E’ quanto ha affermato il Chief Football Officer dellaFabionel corso dell’interrogatorio reso al PM di Perugia Raffaele Cantone lo scorso 11 novembre. Nello specifico,sarebbe stato raggiunto il 30 agosto e da quel momento in poi si sarebbe messa in moto la macchina che avrebbe ...

