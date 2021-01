Incidente sulla A1: un morto e tre feriti (Di giovedì 14 gennaio 2021) Incidente sulla A1, scontro tra due auto: un morto e tre feriti: nella serata di mercoledì 13 gennaio, una persona è morta a seguito di un Incidente stradale all’altezza del chilometro 584.7, tra Valmontone e San Cesareo, e altre tre sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. L’impatto intorno alle 21 tra Valmontone ed il bivio con la diramazione Roma sud in direzione di Firenze, all’altezza di Labico. A scontrarsi, in un sinistro dalla dinamica ancora da appurare, due auto: nella fatale carambola tre persone sono rimaste ferite e una terza ha perso la vita. Dei tre feriti, due sarebbero in gravi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 gennaio 2021)A1, scontro tra due auto: une tre: nella serata di mercoledì 13 gennaio, una persona è morta a seguito di unstradale all’altezza del chilometro 584.7, tra Valmontone e San Cesareo, e altre tre sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. L’impatto intorno alle 21 tra Valmontone ed il bivio con la diramazione Roma sud in direzione di Firenze, all’altezza di Labico. A scontrarsi, in un sinistro dalla dinamica ancora da appurare, due auto: nella fatale carambola tre persone sono rimaste ferite e una terza ha perso la vita. Dei tre, due sarebbero in gravi ...

L'82enne circolava a Coldrerio quando perso il controllo del mezzo andando a collidere contro il marciapiede sul lato destro della carreggiata. È stato trasportato in ospedale ...

