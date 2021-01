Il M5S si aggrappa a Mastella | l’appello di Di Maio ai “costruttori”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen – Dopodi Beppe Grillo all’inciucione per salvare Conte (e il M5S), arriva pure quello di Luigi Diai “”, ossia Clemente. Partito come anti-casta, oggi il Movimento è un partito della casta, disposto a tutto pur di salvare la poltrona. Ecco quindi che il ministro degli Esteri pubblica un lungo post su Facebook, corredato da foto con sguardo fiero di chi scruta l’orizzonte… e ci vede il sindaco di Benevento, campione di trasformismo, cintura nera di capriole in Parlamento. Oggi pronto a dare una mano per salvare Conte e i grillini. Diattacca Renzi: “Strade definitivamente divise” Disi straccia le vesti per la crisi scatenata da Renzi e lo condanna senza appello. “Il mondo ci sta guardando e purtroppo non possiamo andarne ...