**Governo: Bonetti, 'Iv inaffidabile? auguri a Pd per 'responsabili'...'** (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Per Zingaretti IV inaffidabile? Ne prendo atto, se trova dei responsabili per andare avanti gli faccio gli auguri, anche se sarei un po' preoccupata". Lo dice Elena Bonetti a Un giorno da Pecora su Radio Rai. Quanto al voto osserva: "Non riteniamo sia scelta probabile né giusta, ma poi sarà il presidente a decidere". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Per Zingaretti IV? Ne prendo atto, se trova deiper andare avanti gli faccio gli, anche se sarei un po' preoccupata". Lo dice Elenaa Un giorno da Pecora su Radio Rai. Quanto al voto osserva: "Non riteniamo sia scelta probabile né giusta, ma poi sarà il presidente a decidere".

lucatelese : Le dimissioni delle due ministre renziane non cambiano nulla, formalmente, per il governo. Molt8 non lo ricordano m… - ilpost : Intanto sono passati circa 40 minuti, e le ministre dimissionarie Bonetti e Bellanova continuano a non aver preso l… - you_trend : ?? #BREAKING Elena #Bonetti, Teresa #Bellanova e Ivan #Scalfarotto lasciano il #Governo - TV7Benevento : **Governo: Bonetti, 'Iv inaffidabile? auguri a Pd per 'responsabili'...'**... - Affaritaliani : Bellanova, Bonetti e Scalfarotto si dimettono dal Governo. Il giorno del giuramento nel 2019 -