Genoa | ecco Onguene | “Ho scelto un grande club | ci vediamo in campo”

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilmette a segno un nuovo colpo di mercato: la difesa si arricchirà della qualità fornita da Jerome Onguené. Il difensore camerunese sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto. Queste le sue parole a Sky Sport: "Sono felice e molto emozionato di essere arrivato qui alche é unstorico in Italia, sono molto ansioso di cominciare questa esperienza. Adesso vado a fare le visite mediche, spero che tutto vada bene e poi faro il primo allenamento. Hoilperché é unqui in Italia, ne ho sentito parlare tanto. Un saluto ai tifosi e cisul". ITA Sport Press.

GenoaCFC : ???? Kevin #Strootman è un nuovo giocatore del Genoa. ?? - DiMarzio : Ufficiale: #Genoa, ecco #Strootman - DiMarzio : #Genoa | Ecco #Strootman: le prime immagini

Secondo Gianluca Di Marzio l’affare è stato definito: il camerunese arriverà in rossoblu dal Salisburgo in prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro. Onguene, 23 anni, è atteso nella giorna ...Il difensore camerunense Jérome Onguéné arriva in prestito alla società del presidente Preziosi dal Salisburgo ...