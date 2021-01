Gas | EIA conferma calo stoccaggi settimanali

(Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Continuano a calare glidi gas negli USA. Secondo l’Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell’Energia americano, glidi gas nella settimana terminata l’8 gennaio 2021, sono risultati indi 134 BCF (billion cubic feet). La settimana prima si era registrata una diminuzione di 130 BCF. Le scorte totali si sono dunque portate a 3.196 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento del 4,1% rispetto ad un anno fa (quando erano pari a 3.070) e in crescita del 7,3% rispetto alla media degli ultimi cinque anni (2.978 BCF).

A meno che non ci sia un errore nel rapporto EIA, la maggior parte dei trader si concentrerà sulle previsioni meteo di mezzogiorno e in particolare per il 23-28 gennaio.La mattinata di oggi si apre con il greggio in frenata rispetto ai valori precedenti e con l'oro ancora una volta stagnante intorno ai 1850 dollari l'oncia.