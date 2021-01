Fariba | la madre di Giulia Salemi | rompe il silenzio e dice la sua sul rapporto della figlia con Pierpaolo Pretelli

Leggi su trendit

(Di giovedì 14 gennaio 2021)Tehrani,di, è sempre rimasta nell’ombra, preferendo lasciare allala libertà di decidere per sé senza condizionamenti esterni. Se le sue ingerenze nella precedente storia d’amore trae Francesco Monte erano state a volte oggetto di critica, oramantiene un profilo più basso, limitandosi a rilasciare un’intervista solo per il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Interrogata suldiconnon si è di molto sbilanciata ed ha optato per una sorta di sospensione del giudizio, giacchè è troppo presto per capire se la neonata coppia avrà o meno un futuro: “ha 27 anni ...