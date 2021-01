Emma e Alessandra Amoroso | «Ci abbiamo sempre creduto fino in fondo»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 14 gennaio 2021) È il 2009 quando Alessandra Amoroso corre al centro del palco di Amici di Maria De Filippi per abbracciare Emma Marrone, la vincitrice della nona edizione del programma. È lì che comincia tutto per entrambe. Un anno dopo l’altro vincitrici del talent di canale 5, in questi dieci anni si sono seguite da lontano, incrociate sui rispettivi palchi, supportate nei momenti importanti, alleate per cause comuni, dalla lotta violenza contro le donne al movimento Scena Unita per i lavoratori dello spettacolo. Diverse, una sorridente e esplosiva, l’altra riflessiva e grintosa, ma anche simili perché unite dalla terra d’origine (sono entrambe salentine), a condividere gli stessi valori e la stessa passione per la musica.