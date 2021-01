“È vero, in arrivo un bebè da Antoninio”. Belen Rodriguez incinta, arriva la conferma (Di giovedì 14 gennaio 2021) La notizia sulla seconda gravidanza di Belen Rodriguez ha fatto il giro del web. Lanciata da Novella 2000 “La notizia è di quelle che fanno rumore. La fonte è di quelle che non si mettono in dubbio. Il condizionale resta per una forma di estrema prudenza che solo i diretti interessati possono togliere”, si leggeva sull’edizione online del settimanale di gossip. Belen Rodriguez non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare di nuovo mamma e di regalare un fratellino o una sorellina a Santiago, il primo figlio avuto dall’ex marito, il ballerino e conduttore napoletano Stefano De Martino, con il quale ha vissuto una seconda passione dopo il primo addio arrivato nel 2015 con un comunicato all’agenzia Ansa. Dopo tre anni di lontananza, infatti, Stefano e Belen si erano dati una seconda ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) La notizia sulla seconda gravidanza diha fatto il giro del web. Lanciata da Novella 2000 “La notizia è di quelle che fanno rumore. La fonte è di quelle che non si mettono in dubbio. Il condizionale resta per una forma di estrema prudenza che solo i diretti interessati possono togliere”, si leggeva sull’edizione online del settimanale di gossip.non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare di nuovo mamma e di regalare un fratellino o una sorellina a Santiago, il primo figlio avuto dall’ex marito, il ballerino e conduttore napoletano Stefano De Martino, con il quale ha vissuto una seconda passione dopo il primo addioto nel 2015 con un comunicato all’agenzia Ansa. Dopo tre anni di lontananza, infatti, Stefano esi erano dati una seconda ...

LukeRedblack : @LeoDiBello si sta cagando sotto per l’arrivo di Mandzukic vero?? Dai dillo di Bellooooo Vi stiamo facendo impazzire. - carmacc79 : @davidefaraone Ma per favore, il vero motivo della crisi : i soldi in arrivo sono tanti e vi hanno fatto gola.. - AnStorti : @ildpaa Olmo un’invenzione di twitter Szo era legato all’arrivo di ralf Simakan vero - Mirko799 : RT @leggoit: #Belen incinta al terzo mese, ecco la conferma: «È vero, in arrivo un bebè da Antoninio Spinalbese» - Gazzettino : Belen incinta al terzo mese, ecco la conferma: «È vero, in arrivo un bebè da Antoninio Spinalbese» -

Ultime Notizie dalla rete : vero arrivo Belen incinta al terzo mese, ecco la conferma: «È vero, in arrivo un bebè da... Il Mattino Spal, la favola continua: 2-0 al Sassuolo. E ora la Juve...

Dopo aver eliminato Bari, Crotone e Monza la squadra di Marino compie un’altra impresa: le due reti sono arrivate in superiorità numerica per il rosso diretto a Djuricic. Ora la Juve ...

Belen incinta al terzo mese, ecco la conferma: «È vero, in arrivo un bebè da Antoninio Spinalbese»

Belen incinta al terzo mese, arriva la conferma: «È vero, aspetta un bebè da Antoninio Spinalbese». Solo ieri, la notizia di una presunta gravidanza della ...

Dopo aver eliminato Bari, Crotone e Monza la squadra di Marino compie un’altra impresa: le due reti sono arrivate in superiorità numerica per il rosso diretto a Djuricic. Ora la Juve ...Belen incinta al terzo mese, arriva la conferma: «È vero, aspetta un bebè da Antoninio Spinalbese». Solo ieri, la notizia di una presunta gravidanza della ...