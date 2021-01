Corrado: bene Odg Pisana, nuova vita ad aree dismesse (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma – “Abbiamo l’opportunita’ di disegnare una nuova geografia economica, basata sull’attrattivita’ dei territori, per rilanciare il tessuto produttivo e dare impulso all’occupazione attraverso una transizione che guardi con occhio attento all’eco-sostenibilita’ e a quei sistemi che si basano sul risanamento ambientale.” “Sono queste le premesse da cui e’ scaturito l’Ordine del Giorno presentato in Consiglio regionale e approvato all’unanimita’, con il quale si e’ impegnata la Giunta del Lazio a favorire le imprese che utilizzano o individuano quale sede principale o secondaria o come strutture logistiche, gli immobili che si trovano nelle aree industriali che versano in stato di abbandono”. Lo ha dichiarato Valentina Corrado, consigliera M5S alla Regione Lazio. “In molti Comuni della nostra regione- ha continuato la ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma – “Abbiamo l’opportunita’ di disegnare unageografia economica, basata sull’attratti’ dei territori, per rilanciare il tessuto produttivo e dare impulso all’occupazione attraverso una transizione che guardi con occhio attento all’eco-sostenibilita’ e a quei sistemi che si basano sul risanamento ambientale.” “Sono queste le premesse da cui e’ scaturito l’Ordine del Giorno presentato in Consiglio regionale e approvato all’unanimita’, con il quale si e’ impegnata la Giunta del Lazio a favorire le imprese che utilizzano o individuano quale sede principale o secondaria o come strutture logistiche, gli immobili che si trovano nelleindustriali che versano in stato di abbandono”. Lo ha dichiarato Valentina, consigliera M5S alla Regione Lazio. “In molti Comuni della nostra regione- ha continuato la ...

