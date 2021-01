Coronavirus, i dati del 14 gennaio (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 17.246, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 2.336.279. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 3.394 unità, quindi al momento risultano positive 561.380 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.557, ovvero 22 in meno da ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 23.110, quindi 415 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 535.713. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 522 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 80.848. Da ieri si registrano anche 20.115 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 1.694.051. Nuovi contagiati: 17.246 Contagiati ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 17.246, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 2.336.279. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 3.394 unità, quindi al momento risultano positive 561.380 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.557, ovvero 22 in meno da ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 23.110, quindi 415 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 535.713. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 522 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 80.848. Da ieri si registrano anche 20.115 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 1.694.051. Nuovi contagiati: 17.246 Contagiati ...

