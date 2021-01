Berlusconi ricoverato per problemi cardiaci (Di giovedì 14 gennaio 2021) Berlusconi è ricoverato a Monaco. Mentre in un primo tempo si è parlato di controlli di routine Alberto Zangrillo conferma che si tratta di “Un problema aritmologico”. Per questo motivo il medico di fiducia di Silvio Berlusconi e primario dell’ospedale San Raffaele di Milano “a imporre il ricovero” a Monaco per l’ex premier. Zangrillo ha spiegato di essersi recato “d’urgenza” nel Sud della Francia dal leader di Forza Italia e di “averlo visitato personalmente lunedì”, per via di “un aggravamento”. Da qui la scelta del ricovero a Monaco “non avendo ritenuto prudente un trasferimento” di Berlusconi in Italia, ha detto lo specialista. Il ricovero è stato confemato anche dall’ufficio stampa Fi, che ha spiegato che rientrerà a casa entro pochi giorni. E’ stata rinviata al prossimo 8 aprile alle 12 l’udienza della tranche ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021)a Monaco. Mentre in un primo tempo si è parlato di controlli di routine Alberto Zangrillo conferma che si tratta di “Un problema aritmologico”. Per questo motivo il medico di fiducia di Silvioe primario dell’ospedale San Raffaele di Milano “a imporre il ricovero” a Monaco per l’ex premier. Zangrillo ha spiegato di essersi recato “d’urgenza” nel Sud della Francia dal leader di Forza Italia e di “averlo visitato personalmente lunedì”, per via di “un aggravamento”. Da qui la scelta del ricovero a Monaco “non avendo ritenuto prudente un trasferimento” diin Italia, ha detto lo specialista. Il ricovero è stato confemato anche dall’ufficio stampa Fi, che ha spiegato che rientrerà a casa entro pochi giorni. E’ stata rinviata al prossimo 8 aprile alle 12 l’udienza della tranche ...

