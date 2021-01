Basket: Massimo Chessa si aggiunge alla Dinamo Sassari (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo alcuni giorni passati come aggregato per gli allenamenti, Massimo Chessa fa ritorno nella sua Sassari, in quella Dinamo che gli ha regalato la gioia dello scudetto nella stagione 2014-2015. A quasi 33 anni, arriva la terza parte della sua storia cestistica con la maglia della terra in cui è nato. Classe 1988, con qualche puntata in Nazionale Under 18 e, nel 2012, nella maggiore, Chessa ha debuttato proprio con il Banco di Sardegna, negli anni della scalata verso la Serie A. Nel 2009, però, prima che Sassari potesse completare quel cammino verso il Massimo campionato, si è trasferito a Biella, dov’è rimasto per tre anni guadagnando numeri anche importanti in A. Poi la discesa in A2 a Verona e Torino prima del ritorno al Banco. Una stagione particolarmente ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo alcuni giorni passati come aggregato per gli allenamenti,fa ritorno nella sua, in quellache gli ha regalato la gioia dello scudetto nella stagione 2014-2015. A quasi 33 anni, arriva la terza parte della sua storia cestistica con la maglia della terra in cui è nato. Classe 1988, con qualche puntata in Nazionale Under 18 e, nel 2012, nella maggiore,ha debuttato proprio con il Banco di Sardegna, negli anni della scalata verso la Serie A. Nel 2009, però, prima chepotesse completare quel cammino verso ilcampionato, si è trasferito a Biella, dov’è rimasto per tre anni guadagnando numeri anche importanti in A. Poi la discesa in A2 a Verona e Torino prima del ritorno al Banco. Una stagione particolarmente ...

OA_Sport : Basket: torna nella sua Sassari Massimo Chessa, che si unisce al Banco di Sardegna per la terza volta in carriera - FCInterLove : @SantucciFulvio Ma fammi capire segui il basket da un paio d'anni al massimo e fai ste disquisuzioni tecniche ? Ti… - SciabolataFFP : @octopaul_ Appunto. Nel basket si è avuta una mini rivoluzione in questo senso. Nel calcio, SE c'è un trend a calc… - AnsaLombardia : Basket, Eurolega: Milano-Valencia 95-80. Datome realizza 27 punti ed eguaglia il massimo in carriera | #ANSA - BELUSHI69 : RT @RaiSport: ?? #Eurolega: #Milano vince ancora, #Valencia battuto 95-80 #Datome realizza 27 punti ed eguaglia il massimo in carriera ?? ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Massimo Basket, la Dinamo saluta Tillman e riaccoglie Massimo Chessa Agenzia ANSA Basket: Massimo Chessa si aggiunge alla Dinamo Sassari

Dopo alcuni giorni passati come aggregato per gli allenamenti, Massimo Chessa fa ritorno nella sua Sassari, in quella Dinamo che gli ha regalato la gioia dello scudetto nella stagione 2014-2015. A qua ...

Samuele Giardini lascia la Paffoni Fulgor Basket

OMEGNA - 14-01-2021 - La Paffoni Fulgor Basket comunica che Samuele Giardini non farà più parte del roster rossoverde. Il saluto della società cusiana: 'A Samuele va un sincero grazie per quanto f ...

Dopo alcuni giorni passati come aggregato per gli allenamenti, Massimo Chessa fa ritorno nella sua Sassari, in quella Dinamo che gli ha regalato la gioia dello scudetto nella stagione 2014-2015. A qua ...OMEGNA - 14-01-2021 - La Paffoni Fulgor Basket comunica che Samuele Giardini non farà più parte del roster rossoverde. Il saluto della società cusiana: 'A Samuele va un sincero grazie per quanto f ...