Barcellona, Koeman: “Vogliamo la Supercoppa. Messi? Non so se potrà giocare la finale” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ronald Koeman ha la concreta possibilità di conquistare il suo primo titolo da allenatore del Barcellona.Supercoppa di Spagna, il Barcellona non stecca: battuta la Real Sociedad e finale acquisita, ora tocca al Real MadridSono in programma in questi giorni le Final Four che incoroneranno la 'regina' del calcio spagnolo, con i blaugrana che sfideranno prossimamente la vincente della sfida tra Real Madrid e Atletico Bilbao, in programma questa sera alle ore 21.00, in una finale dalle grandi emozioni. I blancos sono a caccia del bis: dopo aver vinto la scorsa edizione, la compagine di Zinédine Zidane vorrà replicare il successo. Prima, però, dovrà battere i baschi, che non vincono contro i madrileni dal 2015.In caso di vittoria, Barcellona e Real Madrid torneranno ad ... Leggi su mediagol (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ronaldha la concreta possibilità di conquistare il suo primo titolo da allenatore deldi Spagna, ilnon stecca: battuta la Real Sociedad eacquisita, ora tocca al Real MadridSono in programma in questi giorni le Final Four che incoroneranno la 'regina' del calcio spagnolo, con i blaugrana che sfideranno prossimamente la vincente della sfida tra Real Madrid e Atletico Bilbao, in programma questa sera alle ore 21.00, in unadalle grandi emozioni. I blancos sono a caccia del bis: dopo aver vinto la scorsa edizione, la compagine di Zinédine Zidane vorrà replicare il successo. Prima, però, dovrà battere i baschi, che non vincono contro i madrileni dal 2015.In caso di vittoria,e Real Madrid torneranno ad ...

