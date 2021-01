Andrea Mirò, compagna Enrico Ruggeri/ "All’inizio era un compagno improbabile" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Chi è Andrea Mirò, la compagna di Enrico Ruggeri. La coppia di artisti, che ha spesso lavorato insieme, ha avuto due figli: Federico Ugo ed Eva Clara. Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 14 gennaio 2021) Chi è, ladi. La coppia di artisti, che ha spesso lavorato insieme, ha avuto due figli: Federico Ugo ed Eva Clara.

GambiniSperanza : RT @EnricoPeople: David Bowie Tribute Day: Andrea Mirò in 'Let's dance' per @rockolpoprock La canzone che intitola l'album del 1970 @Enric… - SanremoAncheNoi : RT @EnricoPeople: David Bowie Tribute Day: Andrea Mirò in 'Let's dance' per @rockolpoprock La canzone che intitola l'album del 1970 @Enric… - GaetaniLeonardo : RT @EnricoPeople: David Bowie Tribute Day: Andrea Mirò in 'Let's dance' per @rockolpoprock La canzone che intitola l'album del 1970 @Enric… - MancioRuggiero : RT @EnricoPeople: David Bowie Tribute Day: Andrea Mirò in 'Let's dance' per @rockolpoprock La canzone che intitola l'album del 1970 @Enric… - enricoruggeri : RT @EnricoPeople: David Bowie Tribute Day: Andrea Mirò in 'Let's dance' per @rockolpoprock La canzone che intitola l'album del 1970 @Enric… -