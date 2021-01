Aggiornate le date dei test in Qatar: uno sarà per debuttanti e collaudatori (Di giovedì 14 gennaio 2021) Si arricchisce il programma di test della MotoGP previsto a marzo in Qatar. Alla sessione già annunciata sul circuito di Losail dal 10 al 12 marzo, si aggiungono altri due giorni di test ufficiali ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Si arricchisce il programma didella MotoGP previsto a marzo in. Alla sessione già annunciata sul circuito di Losail dal 10 al 12 marzo, si aggiungono altri due giorni diufficiali ...

gaxgolden : ma le date aggiornate del tour di Harry sono uscite? tipo quelle che dovevano essere a marzo ma ha rimandato - DanPans_ : RT @StefanoSamma7: Vi avevo avvisato. Oggi il giornalista si è svegliato falco e guarda anche le date non aggiornate degli altri Paesi per… - PucciPedia : RT @StefanoSamma7: Vi avevo avvisato. Oggi il giornalista si è svegliato falco e guarda anche le date non aggiornate degli altri Paesi per… - GiAdUzZoLa90 : RT @StefanoSamma7: Vi avevo avvisato. Oggi il giornalista si è svegliato falco e guarda anche le date non aggiornate degli altri Paesi per… - symdona : RT @StefanoSamma7: Vi avevo avvisato. Oggi il giornalista si è svegliato falco e guarda anche le date non aggiornate degli altri Paesi per… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggiornate date MotoGP, aggiornate le date dei test in Qatar: uno sarà per debuttanti e collaudatori La Gazzetta dello Sport Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca, la figlia Blu Jerusalema è dolcissima: il video dei momenti più belli insieme

Gianluca Vacchi e la compagna Sharon Fonseca condividono con i tanti fan un video che riassume i momenti più belli (finora) del loro essere genitori: dalla notizia della gravidanza fino ...

Pm, verificare se piano pandemico attivato dal 5 gennaio

Verificare non solo se il piano pandemico nazionale sia stato "aggiornato" ma anche se sia stato "attivato e applicato" a partire dal 5 gennaio 2020, data in cui l'Oms ha lanciato a livello mondiale l ...

Gianluca Vacchi e la compagna Sharon Fonseca condividono con i tanti fan un video che riassume i momenti più belli (finora) del loro essere genitori: dalla notizia della gravidanza fino ...Verificare non solo se il piano pandemico nazionale sia stato "aggiornato" ma anche se sia stato "attivato e applicato" a partire dal 5 gennaio 2020, data in cui l'Oms ha lanciato a livello mondiale l ...