‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Isa sulla puntata del 13 01 21

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Esiste un’unica e sola ragione per continuare a guardare Uomini e Donne nella puntate Galgani-centrice e quella ragione fa Tina di nome e Cipollari di cognome. Quei 30 secondi in cui la Cipollari ha perculato malamente Tinì Cansino sono valsi davvero TUTTA la! Se ve la siete persa andatevela a riguardare perché quando a Tinona partono sti scleri in cui le si annulla il filtro cervello-bocca, dà il meglio di sé e io sono ancora crepata a ripensare all’imitazione di Tinì al Drive in che si munge le minne. Ecco, tolti questi 30 secondi la morte, letteralmente la morte. Boh, forse per me questa è la più brutta stagione di Uomini e Donne da che ho memoria. Non sta succedendo letteralmente NIENTE, non si capisce NIENTE, non mi sono affezionata a NESSUNO, non mi ricordo manco i nomi delle persone e l’unica certezza è che ogni due giorni vedrò un video sfogo di Gemma ...