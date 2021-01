UFFICIALE Colley rinnova con la Sampdoria fino al 2025: il comunicato (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Omar Colley rinnova con la Sampdoria fino al 2025: ecco il comunicato del club blucerchiato sul prolungamento del rapporto con il calciatore Omar Colley rinnova con la Sampdoria fino al 2025. Il comunicato. comunicato Sampdoria – «Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Omar Colley. Per la soddisfazione di tutti il difensore – 67 presenze e una rete con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025». LEGGI I DETTAGLI SU ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Omarcon laal: ecco ildel club blucerchiato sul prolungamento del rapporto con il calciatore Omarcon laal. Il– «Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C.comunicano di averto il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Omar. Per la soddisfazione di tutti il difensore – 67 presenze e una rete con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiatoal 30 giugno». LEGGI I DETTAGLI SU ...

sportli26181512 : Sampdoria, UFFICIALE: Colley rinnova fino al 2025: La Sampdoria ha ufficializzato il... - FalcinelliFc : UFFICIALE: SCAMBIO CONCLUSO NELLA NOTTE INOLTRATA TRA FALCINELLI FC E @SfonnoTe CHE PREVEDE IL TRASFERIMENTO DI CO… - BabboleoNews : Importanti novità in casa #Sampdoria: il capitano Fabio #Quagliarella ha scelto di rimanere in blucerchiato, risped… - TuttoSampdoria : Ranieri lancia a sorpresa Keita Balde lasciando in panchina capitan Quagliarella. Formazione Ufficiale SAMPDORIA (4… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Colley Sampdoria, ufficiale: Omar Colley rinnova fino al 2025 Telenord UFFICIALE Colley rinnova con la Sampdoria fino al 2025: il comunicato

Omar Colley rinnova con la Sampdoria fino al 2025: ecco il comunicato del club blucerchiato sul prolungamento del rapporto con il calciatore ...

UFFICIALE Sampdoria, Colley rinnova fino al 2025. Il comunicato del club

UFFICIALE Sampdoria, Colley rinnova fino al 2025. Il comunicato del club Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il ...

Omar Colley rinnova con la Sampdoria fino al 2025: ecco il comunicato del club blucerchiato sul prolungamento del rapporto con il calciatore ...UFFICIALE Sampdoria, Colley rinnova fino al 2025. Il comunicato del club Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il ...