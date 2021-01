Traffico Roma del 13-01-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sulla Grazia restano code tra la Giustiniana Tomba di Nerone nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare la polizia locale Cervignano c’è un incidente sulla Salaria all’altezza della tangenziale in direzione del centro di saggi contenuti raccomandiamo le dovute attenzioni prudenza anche al della Vittoria per un incidente in Piazza Mazzini in prossimità di via Giuseppe Ferrari incidente anche al Trieste all’incrocio tra via Fucini e via Chiana incidente e code in via della Magliana 3 via Città di Prato via dell’Impruneta in direzione del centro ci sono ancora problemi sul viadotto della ...