Saldi, sei italiani su dieci faranno acquisti: inizio a rilento (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSecondo l'indagine dell'Ufficio Studi Confcommercio, condotta sulle spese degli italiani in occasione della stagione dei Saldi Invernali 2021, sei italiani su dieci faranno acquisti con una percentuale leggermente in crescita rispetto all'anno scorso (64% contro 61,8%). Diminuisce invece, stando ai dati, la spesa a famiglia destinata allo shopping scontato stimata in 254 euro contro i 324 euro dell'anno passato, quindi 70 euro in meno. In forte aumento la percentuale dei consumatori che acquisteranno in saldo "online" a discapito dei negozi tradizionali a seguito dei vari lockdown: il 35% di chi farà shopping sceglierà, infatti, la modalità online (il 13,7% in più dello stesso periodo dell'anno scorso). In vistoso aumento (+7,9%) la percentuale di chi ...

Come ogni anno i saldi invernali non partono contemporaneamente in tutta Italia ma sono le regioni a stabilire la data d’inizio. Basilicata, Molise e Valle d’Aosta hanno aperto le porte il 2 gennaio, ...

ANCONA - Imprese sul piede di guerra. Lo spettro dell’ulteriore stretta sull’asporto dopo le 18 e il rischio del rientro in zona arancione in corrispondenza dell’avvio ...

