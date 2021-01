“Patrocinio a spese dello Stato per tutte le vittime di violenza sessuale”: la sentenza della Corte costituzionale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) tutte le vittime di reati sessuali hanno diritto al Patrocinio a spese dello Stato. A stabilirlo è stata una sentenza della Corte costituzionale, che ha ritenuto non fondata una questione di illegittimità sollevata dal gip del tribunale di Tivoli. Si tratta, in particolare, dell’articolo 4-ter del ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia’ che prevede proprio l’automatica ammissione al Patrocinio gratuito della persona offesa dai reati contro la libertà sessuale “anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto”, cioè 10.628,16 euro. La sentenza, che risale al 3 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021)ledi reati sessuali hanno diritto al. A stabilirlo è stata una, che ha ritenuto non fondata una questione di illegittimità sollevata dal gip del tribunale di Tivoli. Si tratta, in particolare, dell’articolo 4-ter del ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia didi giustizia’ che prevede proprio l’automatica ammissione algratuitopersona offesa dai reati contro la libertà“anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto”, cioè 10.628,16 euro. La, che risale al 3 ...

Noovyis : (“Patrocinio a spese dello Stato per tutte le vittime di violenza sessuale”: la sentenza della Corte costituzionale… - haaveilmeinen : RT @ultimenotizie: Anche le persone con un reddito superiore ai 10 mila euro hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato nei casi di vi… - pompelmorosa__ : RT @yleniaindenial: 1/2021 è una sentenza storica della Corte Costituzionale perché, in Italia, le vittime di reati gravi come violenza ses… - ___coldplayer : RT @yleniaindenial: 1/2021 è una sentenza storica della Corte Costituzionale perché, in Italia, le vittime di reati gravi come violenza ses… - HaruhiBlack : RT @yleniaindenial: 1/2021 è una sentenza storica della Corte Costituzionale perché, in Italia, le vittime di reati gravi come violenza ses… -