Nuovo scandalo per la regina Elisabetta: il cugino Simon Bowes-Lyon è nei guai (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo Andrea di York e la Megxit, è di Nuovo scandalo a palazzo e per la regina Elisabetta si prospettano giorni duri. Simon Bowes-Lyon, 34 anni e cugino di terzo grado della sovrana (il trisnonno era Claude, padre della regina Madre), è stato arrestato con l’accusa di aver aggredito sessualmente una donna in una stanza nel suggestivo castello scozzese di Glamis, il preferito della prozia, la regina Madre, che vi trascorse gli anni della fanciullezza. I 10 scandali che hanno sconvolto la regina Elisabetta ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo Andrea di York e la Megxit, è dia palazzo e per lasi prospettano giorni duri., 34 anni edi terzo grado della sovrana (il trisnonno era Claude, padre dellaMadre), è stato arrestato con l’accusa di aver aggredito sessualmente una donna in una stanza nel suggestivo castello scozzese di Glamis, il preferito della prozia, laMadre, che vi trascorse gli anni della fanciullezza. I 10 scandali che hanno sconvolto la...

Crisi di governo in Estonia, si dimette il premier Ratas

Il segretario del partito del premier coinvolto in un’inchiesta su tangenti versate per concedere un prestito governativo a un’iniziativa edilizia a Tallin. Indagato anche l’uomo d’affari Hillar Teder ...

