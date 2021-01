Moto Guzzi svela le novità 2021 per la gamma V85

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ilrappresenta un momento importante perche compie i suoi primi cento anni. In questo contesto è nata V85 TT, dedicata ai viaggi avventurosi, che richiama alla mente l’immagine forte delle competizioni nei deserti. I concetti fondamentali alla base del progetto di V85 TT sono l’essenzialità, la facilità e la praticità.V85 TT ha raggiunto l’ambizioso obiettivo di abbinare uno stile fondato sul recupero di quei valori, con le dotazioni di una moderna enduro da viaggio. Per ilpresenta una versione aggiornata: le migliorie riguardano innanzitutto ilre. Lo schema costruttivo rimane quello esclusivo di tutte ledi attuale produzione: un bicilindrico a V trasversale di 90° ...

