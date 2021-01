Miriam Leone come non l’avete mai vista, ma c’è un perché… (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Scritto da Sandy Sciuto È impaziente Miriam Leone di tornare sul grande schermo e far vedere su cosa ha lavorato in questi mesi Nelle ultime sette settimane, infatti, l’attrice siciliana è stata impegnata sul set romano del film “Marylin ha gli occhi neri”, con la regia di Simone Godano, scritto da Giulia Steigerwalt e prodotto da Groenlandia film con Rai Cinema. Nel film la Leone interpreta Clara, una donna vitale, caotica e capace a mentire, ma non a frenare le pulsioni. In un Centro Diurno per il rehab di persone con disagio mentale incontra Diego che, a differenza di Clara, è un uomo con psicosi e continui attacchi d’ira. Ai due viene assegnata una prova: gestire il ristorante del Centro, evitando liti con gli altri del gruppo e scoprendo che l’unione fa la forza e fa anche innamorare. Miriam Leone ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Scritto da Sandy Sciuto È impazientedi tornare sul grande schermo e far vedere su cosa ha lavorato in questi mesi Nelle ultime sette settimane, infatti, l’attrice siciliana è stata impegnata sul set romano del film “Marylin ha gli occhi neri”, con la regia di Simone Godano, scritto da Giulia Steigerwalt e prodotto da Groenlandia film con Rai Cinema. Nel film lainterpreta Clara, una donna vitale, caotica e capace a mentire, ma non a frenare le pulsioni. In un Centro Diurno per il rehab di persone con disagio mentale incontra Diego che, a differenza di Clara, è un uomo con psicosi e continui attacchi d’ira. Ai due viene assegnata una prova: gestire il ristorante del Centro, evitando liti con gli altri del gruppo e scoprendo che l’unione fa la forza e fa anche innamorare....

zazoomblog : Miriam Leone il nuovo film con Stefano Accorsi: «Lei è Clara mi sono trasformata» - #Miriam #Leone #nuovo #Stefano - ValoudelOM : RT @maria_carpini: La bellissima attrice Miriam Leone sarà Lady Marianna con il nostro amatissimo Can Yaman 'SANDOKAN' - sebilardi : il giorno che #Sanchez segnerà io potrò limonare Miriam Leone, me lo sento. #FiorentinaInter - Serkan_Bolat1 : RT @maria_carpini: La bellissima attrice Miriam Leone sarà Lady Marianna con il nostro amatissimo Can Yaman 'SANDOKAN' - SaidaCarpediem : RT @maria_carpini: La bellissima attrice Miriam Leone sarà Lady Marianna con il nostro amatissimo Can Yaman 'SANDOKAN' -