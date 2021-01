L’acqua del lago di Bracciano è diventata rossa: il Parco esclude la presenza di alghe tossiche (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’acqua del lago di Bracciano è diventata improvvisamente rossa. La ‘mutazione’ è avvenuta domenica 10 gennaio ed è durata poche ore. Ma il fenomeno, che è stato immortalato con delle fotografie, ha fatto comunque il giro dei social e ha suscitato ansie e dibattito soprattutto tra i cittadini che abitano a nord della città metropolitana di Roma. “Non ci sono alghe tossiche”, ha subito rassicurato su Facebook il Parco naturale regionale di Bracciano–Martignano, tanto che il colore delle acque, quando i guardia Parco insieme alla polizia locale di Bracciano hanno svolto il sopralluogo, era già tornato alla normalità. A colorarsi di rosso è stata soprattutto la zona a ridosso del bagnasciuga del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021)deldiimprovvisamente. La ‘mutazione’ è avvenuta domenica 10 gennaio ed è durata poche ore. Ma il fenomeno, che è stato immortalato con delle fotografie, ha fatto comunque il giro dei social e ha suscitato ansie e dibattito soprattutto tra i cittadini che abitano a nord della città metropolitana di Roma. “Non ci sono”, ha subito rassicurato su Facebook ilnaturale regionale di–Martignano, tanto che il colore delle acque, quando i guardiainsieme alla polizia locale dihanno svolto il sopralluogo, era già tornato alla normalità. A colorarsi di rosso è stata soprattutto la zona a ridosso del bagnasciuga del ...

