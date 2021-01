Il tempo delle scelte per il Grand Old Party (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A marzo il partito repubblicano americano compie 168 anni: Grand Old Party, lo chiamiamo noi americani. E mai come in questi giorni il suo essere “old”, vecchio, è balzato davanti agli occhi di tutto. Il partito oggi appare paralizzato su un precipizio, furioso e diviso come non mai. Gli anni di Trump lo hanno rivoluzionato e minacciato il suo posto nel palcoscenico della politica americana, dove è sempre stato il partito che prometteva di proteggere le libertà individuali contro l’ingerenza del governo, tenere le tasse basse e appoggiare i militari, difendere il libero mercato e gli interessi delle Grandi corporation. Trump ha cambiato tutto, proclamando di poter difendere allo stesso tempo gli interessi dei Grandi capitalisti e quelli della classe media: ai repubblicani non è ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A marzo il partito repubblicano americano compie 168 anni:Old, lo chiamiamo noi americani. E mai come in questi giorni il suo essere “old”, vecchio, è balzato davanti agli occhi di tutto. Il partito oggi appare paralizzato su un precipizio, furioso e diviso come non mai. Gli anni di Trump lo hanno rivoluzionato e minacciato il suo posto nel palcoscenico della politica americana, dove è sempre stato il partito che prometteva di proteggere le libertà individuali contro l’ingerenza del governo, tenere le tasse basse e appoggiare i militari, difendere il libero mercato e gli interessii corporation. Trump ha cambiato tutto, proclamando di poter difendere allo stessogli interessi deii capitalisti e quelli della classe media: ai repubblicani non è ...

